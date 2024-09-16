İstanbul'da Kılık Değiştirerek Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL'da kılıktan kılığa girerek evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için her olayda farklı tarzlarda kıyafet giydikleri güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayları 4 kadının gerçekleştirdiğini belirledi. 4 şüphelinin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği, farklı tarzlarda kıyafet tercih ettikleri belirlendi. Güvenlik kameralarının detaylı incelemesinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 3 ilçede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Miraç Ç. (23), Özlem Ç.(19) ve Petek Ç.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Miraç Ç.'nin daha önceden 36 tane, Özlem Ç.'nin 5 tane, Petek Ç.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis soruşturmasında 3 ayrı evden binlerce liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.