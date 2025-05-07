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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi Düzenleniyor

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi Düzenleniyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, İstanbul'daki 39 ilçenin belediye başkanlarının katılacağı Kentsel Dönüşüm Zirvesi yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda İstanbul'un dönüşümü için ortak mücadele çağrısında bulunulacak.

İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkanının davet edildiği "Kentsel Dönüşüm Zirvesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yarın düzenlenecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanının davet edildiği toplantının konusu kentsel dönüşüm olacak.

Bu kapsamda Bakan Kurum'un, sürecin milli seferberlik ruhuyla yürütülmesi için harekete geçtiği belirtildi. İstanbul Valiliği'nde düzenlenecek zirvede, belediyelere İstanbul'un dönüşümü için ortak mücadele çağrısı yapılacağı ifade edildi.

Bakan Kurum'un, toplantıda, "Yarısı Bizden Kampanyası"nın başvuru süreçlerinin hızlandırılması için de belediyelere talimatlarını ileteceği ve başkanların ilçeleriyle ilgili taleplerini dinleyeceği aktarıldı.

Ayrıca toplantıda yerel yöneticilere Bakanlık nezdinde İstanbul'da hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında brifing verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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