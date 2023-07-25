İstanbul'da kentsel dönüşüm için ilk istişare toplantısı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki olası depreme hazırlık amacıyla ilk istişare toplantısını, kentsel dönüşümden sorumlu Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen başkanlığında gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un kentsel dönüşüme hazırlanması için ilk istişare toplantısı, İlbank Macunköy Sosyal Tesislerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinden temsilciler ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüm konusunda izlenecek yol haritasının ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Gürgen, afetin olası hasarlarının giderilmesi gerektiğini işaret ederek Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat afetlerinin benzerini İstanbul'da yaşamak istemediklerini vurguladı. Gürgen, "İstanbul'da öyle bir hazırlık yapalım ki bir iki ay içerisinde, bununla ilgili gerekiyorsa kanun değişikliklerini hazırlayalım, gerekirse Meclisi bile olağanüstü toplantıya çağıralım. Yeni yasama dönemini bile beklemeyelim. Kanunları, mevzuatları çıkaralım, bir an önce işe başlayalım." ifadesini kullandı.

İstanbul'un dönüşümü konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirten Gürgen şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işle ilgili olarak kamuoyundan yüzde yüz destek alacağımızı düşünüyorum. Yeter ki doğru işleri doğru şekilde tamamlayıp doğru şekilde uygulayalım. İstanbul, dönüştürülmesi gereken bir şehir. Eğer dönüştürülmezse de ne gibi bir afetle karşılaşacağınız ortadadır. Bu saatten sonra yapacağımız iş şu, elimizdeki veriler ve ortaya konulmuş irade çerçevesinde öncelikle İstanbul'da bir çalışma grubu oluşturalım. Bu yapının içerisinde, işin yürütücülüğünü Bakanlığımızın temsilcisi İstanbul Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yapsın. Bu işin içerisinde Büyükşehir de olsun. İlçelerimizden de yetkili temsilciler seçelim.

Sonra bu işin içerisinde AFAD ve Valilik olsun. Bu çalışma grubu İstanbul'da sık aralıklarla toplantı yapsın. Artık bu çalışma grubunun nasıl yol kat edeceğini, bununla ilgili neler yapmamız gerektiğini de bir not haline getirip bir deklarasyon halinde hep beraber de paylaşalım. Benim için asıl önemli olan buradaki çalışma takvimini belirlemek."

Vedad Gürgen'in konuşmasının ardından toplantıya katılan belediye temsilcileri de İstanbul'un dönüşümü konusunda görüş ve önerilerini dile getirdi.