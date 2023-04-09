İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp 3 kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da telefonla ulaştıkları 3 kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığı yaptığı şüphesiyle 2 kişiyi takibe aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin 4 Nisan'da Güngören'de ikamet eden M.K'ye telefonla ulaştıkları, yaşlı adamı, isminin bir terör soruşturmasında geçtiğine ikna edip sözde operasyon süresince para ve değerli eşyalarını polise teslim etmesi gerektiğini söyleyerek kandırdıkları tespit edildi.

Para ve değerli eşyaları teslim almak üzere M.K'nin evine gelen 2 şüpheli, kendilerini takibe alan ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan İdris K. (44) ve İsan B'nin (46) daha önce 28 Mart'ta Beylikdüzü'nde yaşayan A.A'yı aynı yöntemle 85 bin lira dolandırdığı, yakalanmadan bir gün önce de yine Beylikdüzü'nde S.H'yi dolandırarak yaklaşık 1 milyon 500 bin lira aldıkları belirlendi.

Bu iki olayın şüphelisi olarak da polis tarafından takibe alındıkları öğrenilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.