İstanbul'da 'kendiliğinden yıkılma' riski olan 318 binanın yıkımı sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tarama sonuçlarına göre 'kendiliğinden yıkılma' riski olan 318 binanın yıkım işlemleri sürüyor. Esenyurt'taki 5 katlı bir apartmanın yıkımı da bugün gerçekleştirildi. Yıkılmasına karar verilen evlerin sahiplerine 18 ay boyunca 4 bin 500 lira, kiracılara ise 12 ay boyunca 4 bin lira kira desteği verileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tarama sonuçlarına göre 'kendiliğinden yıkılma' riski olan 318 binanın yıkım işlemleri sürüyor. Bu binalardan biri olan Esenyurt'taki 5 katlı bir apartmanın yıkımı da bugün gerçekleştirildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğünce il genelinde başlattığı "Hızlı Tarama" metodu ile bugüne kadar toplam 35 bin binada tarama gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonrası 118 binanın işlemleri devam ederken, 318 binanın "kendiliğinden yıkılabilir" durumda olduğu tespit edildi. 318 bina içerisinde yaşayanların sayısının ise yaklaşık 10 bin olduğu öğrenildi. İBB Meclisinde alınan karar ile riskli olduğu tespit edilen 318 yapının yıkımına karar verilmişti. O yapılardan biri olan Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı bugün gerçekleştirildi.

Yıkılmasına karar verilen evlerin sahiplerine 18 ay boyunca 4 bin 500 lira, kiracılara ise 12 ay boyunca 4 bin lira kira desteği verileceği belirtildi.