İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri gasbeden 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda kişinin parasını gasbettikleri belirlenen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda kişinin parasını gasbettikleri belirlenen İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mohammed Z. isimli yabancı uyruklu bir kişinin, yolda kendisini durduran şahıslar tarafından parasının zorla alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, Mohammed Z'nin, 30 Mart'ta gündüz saatlerinde Avcılar'da yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobildeki 3 şüphelinin, kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kimlik kontrolü yapmaya çalıştığı, daha sonra Mohammed Z'nin içinde bin dolar bulunan cüzdanını alıp kaçtıkları belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayda kullanılan araç ile şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti.

Soruşturma kapsamında İran uyruklu şüpheliler Saeid R. (30), Farhad K. (42) ve Hossein R. (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, il genelinde benzer yöntemlerle gerçekleştirilen 12 ayrı gasp olayının da faili olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.