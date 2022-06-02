Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan 2 kişi gözaltına alındı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'da kendilerini polis gibi tanıtarak özellikle turistleri gasbettikleri ve yankesicilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da kendilerini polis gibi tanıtarak özellikle turistleri gasbettikleri ve yankesicilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Küçükçekmece'de 13 ayrı yağma ve yankesicilik olayına karışan ve kendilerini polis olarak tanıtan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, özellikle turistleri hedef alan 2 şüphelinin, pasaport kontrolü yapmak bahanesiyle durdurdukları kişilerin para ve cep telefonlarını çaldıkları belirlendi.

Karıştıkları olaylardan birinde durdurdukları otomobildeki turistleri kontrol ettikleri sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlıların, İran uyruklu Arefhosseın G. (51) ile Kıumars D. (46) oldukları tespit edildi.

Çalışmaların devamında yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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