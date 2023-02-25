İstanbul'da Kendilerini Bankacı Olarak Tanıtarak Dolandırıcılık Yaptıkları İddia Edilen Beş Şüpheliden Dördü Tutuklandı

İstanbul'da vatandaşları cep telefonu ile arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, hesaplarını ele geçiren dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da, "vatandaşları cep telefonu ile arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, hesaplarını ele geçirdikleri" iddia edilen dolandırıcılara yönelik operasyonda beş şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerden dördü tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" iddiasıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri belirlenen beş şüphelinin kendilerini bankacı olarak tanıtıp, "Hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi, hesabınızdaki paraları güvenli hesaba alacağız veya hesabınızdan kredi çekildi" söylemleriyle vatandaşların hesap ve şifre bilgilerini elde ettikleri iddia edildi.

Açıklamaya göre; şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paraları "kiralık" olarak tabir edilen hesaplara gönderdikleri ve dolandırıcılık paralarının çekim işlemini farklı ATM'lerden yaptıkları ileri sürüldü.

Ekipler, Kartal ilçesinde bulunan banka ATM'lerinden bir erkek şüphelinin sürekli para çektiğini, çekilen paraları banka yakınında bulunan kafelerde toplanan diğer örgüt üyelerine teslim ettiğini belirlendi.

Yapılan takip sonucu para çekim işlemi yapan ve paraları teslim alarak organize şekilde hareket ettiği tespit edilen 5 şüpheli 22 Şubat 2023 tarihinde suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, toplam 26 bin TL nakit para, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Şubat 2023 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı ve cezaevine götürüldü.