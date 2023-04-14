İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak aradıkları kişiyi 2 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak aradıkları kişiyi 2 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da esnaflık yapan F.Ç'nin (48), kendisini arayarak banka görevlisi olarak tanıtan kişilere cep telefonuna gelen şifreleri vermesi sonucu 2 milyon lira dolandırıldığını söylemesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince banka hesap hareketleri incelenerek kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.