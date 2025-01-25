İstanbul'da kaymakamlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakamlar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" karesine, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" karesini seçen Çakıcı, "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" fotoğraflarını tercih etti.

Çakıcı, 2024'ün dünya için zor bir yıl olduğunu ve büyük trajediler yaşandığını belirterek, "Gazze'de bir soykırım yürütüldü. Suriye'de bir zafer kazanıldı. Özellikle Gazzeli çocuğun 'O bakış' fotoğrafı çok anlamlı bir fotoğraftı." dedi.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ise "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Yüzsüz" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Klebher Vasquez'ın "Kim kimi izliyor?" adlı fotoğrafını seçti.

Boztepe, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

"Yüzsüz" başlıklı fotoğrafa baktığında Suriye'de özgürlük mücadelesi veren insanların ruhunu çok iyi anladığını ifade eden Boztepe, "Bunca yıl bu çile çekildi, bu acı çekildi, bu mücadele verildi. 'Bugün biz buradayız ama sen yoksun. Hatta yüzünde seninle beraber artık yok olmaya doğru yüz tutuyor.' gibi bir anlam yüklemişler resme. Ben öyle anladım" diye konuştu.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adıl fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafın çok anlamlı olduğunu anlatan Tiryaki, "Yıllardır Suriye'de insanlar acı çekmişti. Kimisi evinden, yurdundan oldu. Kimisi anne-baba ve çocuğunu kaybetmişti. Bu resim bana 1789 Fransız Devrimi'ndeki bir resmi hatırlatmıştı. Orada devrim sonrasında kadınlar ellerinde özgürlük bayrağı taşıyordu. Burada çocuklar gençler artık özgürlüğe kavuşmuşlar, Suriye özgürlüğünü elde etmiş. Gençler bisikletleriyle birlikte özgürlük resmi veriyor." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarını seçti.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ise "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un " Uzaya uğurlarken", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın çektiği "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı Motifi", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Anadolu Ajansı çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atarak, şehitler verdiğini dile getiren Günay, ajansın dünyanın birçok noktasında önemli haberlere imza atmasının gurur verici olduğunu söyledi.

"Birbirinden güzel ve anlamlı kareler var"

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'ın "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı Motifi", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı fotoğraflarından yana tercihini kullandı.

Yıldız, birbirinden güzel fotoğraflar arasında oylama yapmakta zorlandığını ifade ederek, "Gerçekten birbirinden güzel ve anlamlı kareler var. Birbirinden üzücü kareler de var. Özgür Suriye ile ilgili kareleri, Filistinle ilgili kareleri büyük bir hüzünle ve üzüntüyle gördüm. Bu güzel, anlamlı ve hatırlatıcı hizmeti için Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafın teknik olarak güzelliğinin yanı sıra en çok içeriğine ve verdiği mesaja da baktığını belirten Yazıcı, "Ülkemiz özelinde dünyaya verilen mesajlara dikkat çekmek adına beğendiğim kareleri oyladım. Duygularımızı yansıtacak, yüreklerimizi ısıtacak karelere dokunmaya çalıştık." dedi.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk da "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Doğa Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" fotoğraflarını oyladı.

"Anadolu Ajansı Mazlumların sesi oldu"

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının özellikle Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili çektiği fotoğrafların uluslararası mahkemelerde delil olarak kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Gerçekten zulme karşı, bütün dünyanın sesini kapattığı bir dönemde, orada onların sesini duyuran önemli bir kurum oldu, mazlumların sesi oldu. İslam dünyasının, Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulmü dünyaya anlatılmasında, zor şartlarda orada bombaların altında bu önemli çalışmaları yaptılar ve bütün dünya kamuoyuna duyurdular." değerlendirmesinde bulundu.