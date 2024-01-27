İstanbul'da kayıp kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu
İstanbul Göktürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir kişi, erkek cesedi olduğunu fark ederek polise bildirdi. Polis ekipleri, cesedin kayıp olan C.I'ya ait olduğunu tespit etti. C.I'nın eşi, 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis, C.I'nın ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi Eyüp'teki ormanlık alanda bulundu.
Göktürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada erkek cesedi olduğunu fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin C.I'ya ait olduğunu tespit etti.
Eşinin 4 gün önce polis merkezine giderek, haber alamadığı C.I. ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Polisin, C.I'nın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.