İstanbul'da kayıp kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu

İstanbul'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi Eyüp'teki ormanlık alanda bulundu.

Göktürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada erkek cesedi olduğunu fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin C.I'ya ait olduğunu tespit etti.

Eşinin 4 gün önce polis merkezine giderek, haber alamadığı C.I. ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Polisin, C.I'nın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.