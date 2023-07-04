İstanbul'da kayıp Kırgız öğrenci için arama çalışması başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kırgızistan uyruklu genç kadının bulunması için çalışma başlattı. 20 yaşındaki Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova'dan 25 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Shamuratova'nın son olarak Kadıköy'deki bir esnaftan yardım istediği belirlendi. Genç kadının Türkçe ya da İngilizce konuşamadığı ve polis merkezine yönlendirildiği ancak herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Shamuratova'nın annesinin İstanbul'a gelerek konsolosluğa kayıp başvurusunda bulunduğu ve genç kadının bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kırgızistan uyruklu genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da uçakla kente geldiği belirlenen 20 yaşındaki Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova'dan 25 Haziran'dan beri haber alınamadığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, ülkesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Shamuratova'nın, son olarak 25 Haziran gece saatlerinde Kadıköy'deki bir esnaftan yardım istediği belirlendi.

Üniversite öğrencisi Shamuratova'nın, hem dil öğrenip hem de çalışabileceği bir programa katılmak üzere 3 aylığına Türkiye'ye geldiği, yardım istediği esnafa da Bulgaristan'a gitmek istediğini anlattığı öğrenildi.

Türkçe ya da İngilizce konuşamadığı kaydedilen genç kadının, Rusça bilen başka bir esnaf tarafından polis merkezine yönlendirildiği, emniyete herhangi bir başvuruda bulunmayan Shamuratova'dan o günden bu yana haber alınamadığı anlaşıldı.

Shamuratova'nın annesinin Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek konsolosluğa kayıp başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine genç kadının bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.