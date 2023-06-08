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İstanbul'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

İstanbul'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

Güncel Haberler

İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğuna Şanlıurfa'da ulaşıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğuna Şanlıurfa'da ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesi tarafından 3 Haziran'da Pendik'te kaybolduğuna ilişkin başvuru yapılan S.E'nin bulunması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Evinden markete giderken kaybolduğu iddia edilen S.E'nin Şanlıurfa'da olduğu tespit edildi.

Koruma altına alınan S.E. ile ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Şanlıurfa İstanbul Pendik Güncel Haberler

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