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İstanbul'da kayan otomobilinin altında kalan kadın ağır yaralandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul'da kayan otomobilinin altında kalan kadın ağır yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kayan otomobilinin aracın altında kalan kadın ağır yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kayan otomobilinin aracın altında kalan kadın ağır yaralandı.

Feyiz G, 34 KH 4099 plakalı otomobil ile Sütçü İmam Caddesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın yakınında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otoparktan çıktı.

Yokuşu çıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle durdurduğu otomobilinden inen Feyiz G. (43) bu sırada kayan aracının altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feyiz G, aracın altından çıkarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otoparka giriş çıkışları kapatarak inceleme başlattı.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

15 Temmuz, Otomobil, Ümraniye, İstanbul, Güncel, Haberler

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