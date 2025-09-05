İstanbul'da Kasten Yangın Çıkaran Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler

Şişli'de 2 ayrı ağaçlık alanda yangın çıkaran M.T. adlı şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangınlar itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Şişli'de 2 ayrı ağaçlık alanda kasten yangın çıkardığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül'de saat 15.30'da Piyalepaşa Bulvarı, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda çıkan yangınlara ilişkin inceleme başlattı.

Araştırmada, itfaiye unsurlarınca yapılan müdahaleyle yangınların kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirlendi.

Ekipler, olay yerinde ateş yaktığı tespit edilen şüpheli M.T'yi (40) gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla adliye sevk edilecek.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
