İstanbul'da Kart Kopyalama Yöntemiyle Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da geçici iş yerlerinde kredi kartı kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı. Polis, kopyalama cihazlarının bazı kafe ve restoranlarda kullanıldığını tespit etti. Dolandırıcıların kaç kişiyi dolandırdığı ve vurgun miktarı henüz bilinmiyor.

İstanbul'da geçici olarak girdikleri ve günübirlik çalıştıkları iş yerlerinde kart kopyalama aparatıyla müşterilerin kredi ile banka kartlarını kopyalayarak hesaplarından para çeken 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartlarından iradeleri dışında para çekildiği ve harcama yapıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Harcama yapılan kredi kartlarını takibe alan polis, kredi ve banka kartlarının çeşitli kopyalama cihazlarıyla Fatih'te bazı kafe ve restoranlarda hesap ödemesi yapıldığı sırada kopyalandığını tespit etti. Kopyalama yöntemini mercek altına alan siber polisi, iş yerlerinde kopyalanan bilgiler kullanılarak yeni kart basıldığını ve ATM'lerden yüklü miktarda para çekildiğini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından kart kopyalama işleminin gerçekleştiği adresleri tek tek tespit eden polis, önceki gün operasyon düzenledi. Baskında Y.T. ve B.K. isimli 2 şüpheli, "geçici çalışma" bahanesi ile girdikleri son işletmede yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ise kart kopyalama cihazı, dizüstü bilgisayar ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Dolandırıcıların kaç vatandaşın hesabından ne kadar para çektiği henüz bilinmiyor

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sanal devriye ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine gönderilen 2 dolandırıcının kaç vatandaşı ne kadar dolandırdığı ve vurgunun miktarı ise henüz bilinmiyor. Vurgunun boyutu ilerleyen süreçte açığa çıkacak. - İSTANBUL