İstanbul'da Kart Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da bazı banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, çıkartılan ek kartların kullanıldığı noktalardan hareketle çalışmasını sürdürdü ve kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakaladı. Dolandırıcıların elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

İstanbul'da vatandaşların kart bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı banka müşterilerinin, kendileri adına bilgileri dışında ek kart çıkartılarak dolandırıldıkları ve mağdur edildikleri yönündeki ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kart bilgileri ele geçirilen müşteriler adına yeni kart çıkarıldığı, bu kartlarla limit dolana kadar nakit avans çekildiği belirlendi.

Bu yolla 186 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen dolandırıcıların elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 2 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Çıkartılan ek kartların kullanıldığı noktalardan hareketle çalışmasını sürdüren polis, kimlikleri tespit edilen Gökhan Ö. (38) ve Aykut A'yı (33) gözaltına aldı.

Esnaflık yaptıkları öğrenilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.