İSTANBUL'DA KARNELER DAĞILTI YAZ TATİLİ BAŞLADI

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı, bugün yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne almasıyla sona erdi. Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'nda da bin 379 öğrenci, öğretmenler ve veliler karne heyecanını yaşadı. Öğrenciler, şarkılar, şiirler, halk oyunlarıyla yılsonu kapanış programı gerçekleştirdi. Öğrencileri, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı. Programın ardından sınıflarına çıkan öğrenciler, karnelerini aldı.

ÖĞRENCİLER BİR AN ÖNCE TATİLE GİTMEK İSTİYOR

KARNE ALMAYA GELİRKEN ÇOK HEYECANLIYDIM

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel