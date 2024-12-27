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İstanbul'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklendiğini duyurdu. Soğuk hava ve kuvvetli rüzgar etkili olmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle kuzeyden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyrazın, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Yağışların ise gün boyu aralıklarla süreceği, 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli karın etkili olacağı öngörülüyor.

Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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