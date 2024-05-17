İstanbul'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

İstanbul'da boşanma aşamasındaki karısını 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşi Hanife Demirci'yi öldürdüğü gerekçesiyle Satı Mehmet Demirci'nin tutuklu yargılandığı duruşmaya, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanık Satı Mehmet Demirci'nin olaydan bir hafta önce çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'nin evine gittiğinde aralarında tartışma yaşandığı anlatıldı.

Çocukların beyanlarında da anne ve babalarının birçok kez tartıştıklarını söyledikleri aktarılan mütalaada, sanığın eşine birkaç kez vurduğu, mal paylaşımı konusunda aralarındaki anlaşmazlığın giderek arttığı kaydedildi.

Sanık Demirci'nin Esenler'de oturduğu halde, olaydan bir gün önce eşinin oturduğu Bağcılar'da bir otele gittiği, sanığın ödünç aldığı araçla gittiği olay yerinde ise görünmemek için aracın arka koltuğunda saklandığı belirtildi.

Sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra yürüyerek eve dönen eşini takip edip bıçakladığı aktarılan sanığa, "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verip, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin 11 Kasım 2021'de, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü sırada eşini öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede de sanığın, "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.