İstanbul'da Kargo Şirketi Üzerinden Sahte Pasaport Operasyonu

İstanbul'da uluslararası faaliyet gösteren bir kargo şirketiyle yurt dışına çok sayıda sahte pasaport göndermeye çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, ikisi tutuklandı.

İstanbul'da uluslararası faaliyet gösteren bir kargo şirketiyle yurt dışına çok sayıda sahte pasaport göndermeye çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, ikisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kargo firmasının İstanbul'daki şubelerin birinden yurt dışına paket göndermek için 3 kişi geldi. 11 Haziran'da kargo şubesine 'müşteri' olarak giren 3 kişi, ellerindeki paketi şubedeki görevliye uzattı. Kargoyu teslim ettikten sonra parasını ödeyen 3 kişi, şubeden uzaklaştı. Teslimatı aldıktan sonra paketten şüphelenen görevli, gönderiyi x-ray cihazına soktu. Kontrolde pakette çok sayıda pasaport bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine kargo yetkilileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik olayı ile ilgili söz konusu kargo paketi incelemeye alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede paket içerisindeki pasaportların sahte olduğu anlaşıldı.

Kargo üzerindeki gönderici bilgileri üzerinden ve firmaya ait güvenlik kamera kayıtlarından yapılan araştırmalarda, A.S., S.A. ve S.K. adlı 3 şüpheli tespit edildi. Eşkalleri ve açık kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Fatih, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde yaşadıkları anlaşıldı. Bu ilçelerdeki ev ve iş yeri adresleri tespit edilerek 11 Haziran'da üç ayrı adrese peş peşe yapılan baskında 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, farklı ülkelere ait çok sayıda kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport, 1 adet mor ışık cihazı, 760 TL, 8 bin 400 dolar ve 350 euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden S.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, A.S. ve S.K. adlı 2 şüphelinin ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları bildirildi.