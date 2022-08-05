İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi. İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı. 2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi. Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi. AA / Güncel Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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