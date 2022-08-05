İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi

İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi.

 - Güncelleme:

İstanbul'da kargo paketinde tarihi eser niteliği taşıyan 1073 sikke ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesine bırakılan pakette tarihi eser bulunabileceği istihbaratı üzerine inceleme başlattı.

2 Ağustos'ta yapılan çalışma kapsamında kargo şubesine giden ekipler tarafından incelenen pakette filtre kahve makinesine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi.

Sikkelerin Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Sikkelerin incelenmek üzere müze müdürlüklerine teslim edildiği bildirildi.

AA / Güncel

Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title