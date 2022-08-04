İstanbul'da kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da kargo paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da, İngiltere'ye gönderilmek üzere paketlenen uyuşturucu, kargo firmasında yapılan çalışmayla ele geçirildi.

İstanbul'da, İngiltere'ye gönderilmek üzere paketlenen uyuşturucu, kargo firmasında yapılan çalışmayla ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo paketine gizlenen uyuşturucu maddenin yurt dışına gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir kargo firmasının Şişli'deki şubesinde, narkotik arama köpeklerinin de yardımıyla 2 Ağustos'ta yapılan incelemede A.A.F. isimli bir gönderici tarafından B.T.A. isimli bir alıcıya gidecek şekilde hazırlanmış bir pakette arama yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderilecek paketin içerisinde ayna çerçevesine gizlenmiş halde 412 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan polis, paketin gönderici kısmında ismi yer alan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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