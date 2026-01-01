Haberler

AKOM'dan İstanbul için yarın sabaha kadar buzlanma ve don uyarısı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olacağı ve buzlanma ile don hadiselerinin yaşanacağı konusunda halkı uyardı. Hava sıcaklıklarının -1 ile 3 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
