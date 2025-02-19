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İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde sürücülere zor anlar yaşatırken, yolların kapanması ve trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle kuzey bölgelerinde etkisini artıran kar, araçların ilerleyişini güçleştiriyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, kent genelinde yağışa yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Megakentte öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerinde görülmeye başlanan kar yağışı, tüm ilçelerde etkisini artırdı.

İstanbul Havalimanı yolu Hasdal mevkisinde karla kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Kar yağışının etkili olduğu Kavacık'ta da yolların karla kaplanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Çağlayan'daki bir alt geçitte trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı araç sürücülerinin yaklaşık 1 saattir tünel içerisinde bekledikleri öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü girişi öncesi kar nedeniyle araçlar ağır ilerliyor.

Emirgan'da da karla kaplanan yolda bir otomobilin yokuşu çıkamadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer-Rumeli Feneri yolunda kar nedeniyle yaklaşık 3 saattir ulaşım sağlanamazken, yolda kalan sürücüler araçlarını kenara çekip beklemek zorunda kaldı.

Şişli'de Fulya ve Merkez mahallelerinde yokuşu çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapandı.

Tuzla bağlantı yolunun Tepeören mevkisinde karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan, Çağlayan'da bir İETT otobüsü sürücüsü, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosikletleri otobüse alarak yardımcı oldu.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde ise çocukların karla kaplanan yolda kayarak eğlenmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel
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