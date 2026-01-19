Haberler

İstanbul'da kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, yollarda araç trafiğini olumsuz etkiledi. Birçok kaza meydana gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. İETT otobüsleri ve araçlar yolda kaldı, vatandaşlar yardıma koştu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, birçok noktada kazaya neden oldu.

Esenler Yüzyıl Mahallesi'nde, İETT otobüsü ile araçlar kar nedeniyle kapanan yolda kaldı. Çevredeki vatandaşların yolda kalan araçları ittirdiği görüldü.

Bahçelievler Soğanlı Caddesi'nde, yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de, kar yağışı nedeniyle kayan bazı araçlar kazaya yol açtı.

Bağcılar'da, karla kapanan yolları açmak için çalışma yapan tuzlama aracı yolda kaldı. Bir esnafın çekici aracını geri geri sürerek yolları açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, kar nedeniyle toplu ulaşımı kullananlar yoğunluğa neden oldu. M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda vatandaşların araçlara güçlükle bindiği gözlendi.

Anadolu Yakası

Üsküdar Küplüce Mahallesi Mehmet Ağa Caddesi'nde bir araç yokuşu çıkamayınca geri geri inerek yoluna devam etti.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kamyon ile 2 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Altunizade Mahallesi'nde ise seyir halindeki otomobilin kayarak yan döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe'de yokuş aşağı inen İETT otobüsü kayarak, park halindeki iki otomobile çarptı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye Kavşağı'nda yolda kalan araçlar trafikte tıkanmaya neden oldu. İlerleyemeyen araçları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde karda duramayan bir kamyonet İETT otobüsüne çarptı.

Sultanbeyli'de karla kaplanan yolda yokuşu çıkamayan araçların mahsur kalması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy mevkisinde yağış nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü.

Kaynak: AA / Güncel
500

