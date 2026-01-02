İstanbul'da dünkü yağışın ardından bazı noktalardaki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü kar yağışının en fazla Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile'de etkili olduğunu, kar kalınlıklarının yer yer 5 ila 10 santimetre ölçüldüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakınında yaklaşık bir hafta etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın bugün itibarıyla bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Halihazırda sıfır derece civarına ve altına düşen sıcaklıkların, saatte 60 ila 85 kilometre hızla yer yer kuvvetli esen lodosun taşıyacağı sıcak havayla süratle artmasının, hafta sonu 15 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen ve Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer'de başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli şekilde etkisini gösterdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sabah saatlerine doğru (04.00) mola veren kar yağışı, öğle saatlerinde (12.00) kuzey ilçelerimizden tekrar başlayarak Boğaz çevresinde kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde yaklaşık 3 saat boyunca etkili oldu. Ardından Anadolu Yakası genelinde devam eden kar yağışı saat 19.00 civarında etkisini kaybetti. Kar yağışı en fazla Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili olurken yer yer 5-10 santimetre aralığında kar kalınlıkları gözlenmiş olup sıklıkla buzlanma ve don olayları yaşandı."

Açıklamada, karla mücadele kapsamında 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 770 ihbarın ulaştığı, en fazla ihbarın Sarıyer, Beykoz ve Şile'den geldiği bildirildi.