İstanbul Valiliği: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci talimata kadar yasaklandı

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
500

