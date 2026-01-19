İstanbul Valiliği: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci talimata kadar yasaklandı

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Kar yağışı sebebiyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci emre kadar yasaklandığı belirtildi.