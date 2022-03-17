İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

Demirören Haber Ajansı / Güncel