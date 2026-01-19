İstanbul'da buzlanan yollardaki trafik kazaları cep telefonu kamerasında
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle buzlanan yollarda birçok trafik kazası meydana geldi. Kazalar, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedilirken, ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yollardaki trafik kazaları ve araçların yolda kalması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle buzlanan yollardaki kazalar sonucu araçlarda hasar oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Avcılar'da ıslak yolda ilerlemeye çalışan tır virajı alamayınca yan döndü. İhbar üzerine tırı kurtarmak üzere bölgeye gelen vincin lastikleri de toprağa battı.
Üsküdar'da ise park halindeki otomobile caddede ilerleyen başka bir araç çarptı. Araçlarda hasar oluştu.
Kazalar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Bu arada kar yağışının etkisini yitirmeye başladığı akşam saatlerinde mesai bitiminde, yollarda araç yoğunluğu yaşanmadı.
Toplu taşıma aktarma merkezlerinin ve duraklarının genellikle boş olduğu gözlendi.