İstanbul Valiliğinden ağır taşıtlar ve kuryelere ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların 16.00'dan itibaren, kuryelerin ise yarın 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.
Açıklamada, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 10.00'da sona ereceği ifade edildi.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel