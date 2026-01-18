İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle yol kenarları ve kaldırımlar ile araçların üstleri beyaza büründü.

Yağış nedeniyle sürücüler özellikle ara yollarda ve sokaklarda yavaş ilerliyor.???????

Avrupa Yakası'nda da Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Beylikdüzü, Sultangazi ve Esenyurt'ta kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.