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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul Sultangazi'de, etkili kar yağışı nedeniyle Habibler-Arnavutköy yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de, etkili kar yağışı nedeniyle Habibler-Arnavutköy yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Arnavutköy istikametinde ilerleyen araçlar, yoğun kar yağışı dolayısıyla Habibler mevkisindeki yokuşu çıkmakta zorlandı.

Çok sayıda araç yolda kalınca uzun kuyruklar oluştu.

Bazı araçlar ters yöne dönüp yola devam ederken, kimi sürücüler de yardımlaşmayla araçları iterek yokuştan çıkmasını sağladı.

Bu sırada bir sürücü de yolda drift yaptı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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