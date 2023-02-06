İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor Güncel Haberler Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, merkezi noktalarda sulu kar şeklinde devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, merkezi noktalarda sulu kar şeklinde devam ediyor. Anadolu Yakası'nın etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Tepesi ile Beykoz'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. TEM ve D-100 kara yolunda etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştığı görüldü. Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'da yola devrilen ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ana yollarda trafik akışında sorun yaşanmazken yol kenarlarının karla kaplandığı görüldü. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Anadolu Yakası TEM Otoyolu Çamlıca Güncel Haberler

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