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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar her yeri beyaza bürüdü. E-5 karayolunda sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Bahçelivler'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürürken, yayalar zor anlar yaşadı. E-5 karayolunda da sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

(Alper Suat Tutaşı - Armağan Yılmaz - Hacer İnci/İHA)

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler, İstanbul, E 5, kar, Güncel, Haberler

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