İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
İstanbul genelinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü. Meteorolojinin uyarıları sonrası hava sıcaklığı düştü ve bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu.

İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü megakentte, akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava bazı bölgelerde kara dönüştü.

Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.

Kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar kısa süreli zorluk yaşarken, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor.

Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Kaynak: AA
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

