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İstanbul'da kar yağışı başladı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Anadolu Yakası, Sancaktepe, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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