İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da gün boyunca belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İSTANBUL'da gün boyunca belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı kısa sürede beyaza bürünürken, yollara çıkan sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde de sürdü. Bir anda bastıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı kısa sürede beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar altında bazı vatandaşların güçlükle yürüdüğü görülürken, bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak eğlendi. Trafiğe çıkan sürücüler ise zeminin karla kaplanması nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title