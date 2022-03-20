İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL'DA KAR TAŞIYAN BULUTLARIN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİ KAMERADA

İSTANBUL Boğazı'nda kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Boğazı'nda kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul genelinde dün etkili olan kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüsüyle mest etti. Bebek Sahili'nde kamera sabitleyen ve hobi amaçlı görüntü çeken Zafer Hayta, Karadeniz tarafından gelen kar taşıyan bulutları kayda aldı. Görüntünün hızlandırılmasıyla büyüleyici bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

----------------

-Bulutların geçişi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title