İstanbul'da Yılın İlk Günü Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu

Yılın ilk günü İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle meydana gelen hasarlı trafik kazaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde öğleye doğru başlayan yılın ilk kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışı bazı yollarda trafik kazalarına da yol açtı.

Şişli'nin Bomonti semtinde rampadan çıkan bir araç kayarak kaza yaptı.

İlçedeki bir diğer kazada Hasret Caddesi'nde geriye kayan bir araç, arkasındaki otomobile çarptı.

Yay Meydanı Caddesi'nde oluşan buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Mecidiyeköy'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yolda kalan bir otomobilin itilerek çalıştırıldığı görüldü.

Feriköy Çiftecevizler Caddesi'nde geriye kayan aracın arkasındaki otomobile çarpması hasarlı kazaya neden oldu.

Paşa Mahallesi Gönül Sokak'ta, 34 EDD 038 plakalı otomobil ile 34 LIV 10 plakalı minibüsün buzlanan yolda çarpışması nedeniyle cadde uzun süre trafiğe kapatıldı.

Kazayı gören Faruk Yıldırım, araçlardan birini frene basmaması için uyardığını ifade etti.

Yıldırım, sürücünün yol kenarında kar topu oynayan çocuklara çarpmamak için başka bir araca çarparak durabildiğini anlattı.

Kağıthane'de, yokuşta giden aracın kaydığını gören vatandaşlar, yayaları yoldan çekilmeleri için bağırarak uyardı. Sürücü yolda bulunan diğer araçlara çarparak durabildi.

Talatpaşa Mahallesi Sadabad Sitesi'nin önünde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Sarıyer İstinye sapağında yolun buzlanması sonucu araçlar güçlükle ilerledi.

Üsküdar'da, yolda kalan İETT otobüsü çekici aracılığıyla buradan kaldırıldı.

Kent genelinde meydana gelen çok sayıda kaza cep telefonu kameralarınca görüntülendi.