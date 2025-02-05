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İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor

İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor
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İstanbul'da kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan yağış bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde görülen yağış nedeniyle sürücüler ağır ilerlerken, yol kenarlarında biriken kar beyaz örtü oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında D-100 kara yolu Ankara istikametinde kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ters istikamette ise Kartal ve Bostancı mevkilerinde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkisinde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

Kaynak: AA / Güncel
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