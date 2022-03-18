İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini arttırdı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğun kar yağışı görüldü. İstiklal Caddesi'nde kar küreme araçları ile yollar temizlenirken, Taksim Metro girişi ise belediye ekipleri tarafından her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlandı.

ARA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Fırtına ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yayalarda kar yağışı ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel