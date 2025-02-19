Eğitime kar engeli! 23 ilde okullar tatil edildi

22 ilde okullar tatil edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak

Uzman isim risk altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak
Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

Resti çektiler! Ukrayna'dan Trump'ın salvolarına sert karşılık

İstanbul'da Kar Durumu: Tüm Yollar Açık

İstanbul'da Kar Durumu: Tüm Yollar Açık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ulaşımda bir sorun olmadığını belirten İmamoğlu, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışına ilişkin, "Şu an itibarıyla sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık." dedi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul Valiliğine, yarın için okulların tatil edilmesi kararı dolayısıyla teşekkür etti.

AKOM'da, İBB, iştirak şirketleri ile kamu ve özel sektörün ilgili kurumlarının ortak akılla sürece müdahale ettiklerini belirten İmamoğlu, "Etkin bir işbirliğiyle inanıyoruz ki İstanbul'umuz bu kar dönemini en hafif şekliyle geçirecektir." diye konuştu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini hatırlatan İmamoğlu, hafta sonu TEM'in kuzeyinde, 20-40 santim aralığında kar yağışı beklendiğini dile getirdi.

"Karın engellediği bir ulaşım süreci yok"

İBB'nin karla mücadele için aldığı tedbirleri paylaşan İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor. Şu anda erken başlayan mesai bitimiyle birlikte veya özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğun daha erken başlamasıyla beraber, bu saatlere de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda. Ama şu an itibarıyla sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık."

Halihazırda 359'u erkek, 87'si kadın olmak üzere, 446 evsiz vatandaşı belediye tesislerinde ve anlaşmalı otellerde misafir ettiklerini aktaran İmamoğlu, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yapıldığını söyledi.

Özellikle yoğun yolcu kapasitesine ulaşan bölgelerde, başta metrolar olmak üzere, yine vatandaşlara ısınma noktasında birtakım servisler yapılacağını dile getiren İmamoğlu, vatandaşların konforuna katkı sunma gayretinde olacaklarını kaydetti.

Alınan kararların uygulanması noktasında en büyük yardımcılarının vatandaşlar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ne yaparsak yapalım, diğer kamu kurum ve kuruluşları ne yaparsa yapsınlar temelde sorunun kesin çözümü, elbette vatandaşlarımızın duyarlı davranmaları, trafiğe çıkma konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, toplu taşımayı kullanmaları ve bu çabalarıyla gösterecekleri bu sürece dair yoğun ilgi ve katılım, yolların boş olmasına ve oralarda da bizim tedbir alacak araçlarımızın hem güvenli hem de etkin çalışmalarına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımızın özellikle son 5 yıldır bizlere etkin şekilde eşlik etmesinden yüksek memnuniyet duymaktayım."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
img

22 ilde okullar tatil edildi
img

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
img

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

3 dünya devi birden talip oldu
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.