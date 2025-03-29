İstanbul'da Kanola Tarlaları Sarıya Büründü

İstanbul'da çiçek açan kanola bitkilerinin görsel şöleni

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklarının artmasıyla birlikte Büyükçekmece'de onlarca dönüm tarlada ekilen kanola bitkileri çiçek açtı, tarlalar sarıya boyandı. Görsel şölen oluşturan tarlalar dron ile görüntülendi.

İstanbul'da önemli tarım arazilerine sahip olan ilçelerden Büyükçekmece'de havaların ısınmasıyla birlikte kanola bitkileri çiçek açtı. Sarı renkli çiçekler görsel şölen oluşturdu. Bitkisel yağ üretimde kullanılmasıyla bilinen ve son yıllarda oldukça fazla ekilen kanolanın ilçenin Büyükçekmece Gölü'ne yakın Karaağaç Mahallesi sırtlarında onlara dönüm araziye ekili bölgesi havadan da görüntülendi.