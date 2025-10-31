Haberler

İstanbul'da Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Yapan 8 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan 8 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma, kamu güvenliğini tehlikeye düşüren eylemlere yönelik başlatıldı.

İstanbul'da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, bilişim suretiyle dolandırıcılık yaptığı, kamu güvenliği ve barışını tehlikeye düşürdüğü iddia edilen 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

