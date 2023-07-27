İstanbul'da kaldırımda araç kullanan sürücüye 1308 lira para cezası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirlenen sürücüye 1308 lira idari para cezası verildi.
İstanbul'da kaldırımda araç kullanan sürücüye 1308 lira para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında bir aracın Büyükçekmece Hadımköy Yolu D-100 istikametinde yaya kaldırımını kullandığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen sürücü K.S.A. kullandığı araçla birlikte yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 1308 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel