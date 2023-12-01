İstanbul'da kalaşnikoflu gasp çetesi yakalandı

İstanbul'da kalaşnikoflu gasp çetesi yakandı

Gasp edilen otomobiller sahiplerine teslim edildi

İSTANBUL - İstanbul'da 4 otomobili, sürücülerini araçtan indirerek gasp eden, 14 kişilik gasp şebekesi yakalandı. Gasp edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, adreslerde yapılan aramalarda 2 adet kalaşnikof otomatik silah 3 tabanca, çelik yelekler ele geçirildi.

Avcılar'da 18 Ekim günü bir kişi otomobilinde otururken silahlı ve maskeli kişiler tarafından aşağı indirilerek aracı gasp edildi. Şahsın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 20 Ekim 2023 ve 21 Ekim 2023 tarihinde aynı bölgede bir otomobil daha gasp edildi. 23 Ekim 2023 tarihinde saat 03.30'da bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler bu kez gasp etmeyi başaramadıkları bir otomobilin arkasından ateş açtı. Aynı gecenin sabahında şüphelinin sabahında sürücüsünü zorla araçtan indirdikleri bir başka otomobili daha gasp etti.

Kalaşnikof ve çelik yelek bulundu

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin ilk olayı gerçekleştirmeden önce olay yerine geldikleri taksinin plakasını tespit etti. Bu ipucu takip edilerek şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Esenler, Avcılar, Beylikdüzü'nde bulunan 7 adrese baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Liderliğini Oktay B.'ninyaptığı gasp çetesi üyesi 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 2 adet kalaşnikof otomatik silah, 3 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 adet çelik yelek, 1 adet kar maskesi ele geçirildi.

12 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı

Şüphelilerin Esenyurt'ta bir iş yeri kurşunlama olayının da faili oldukları öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olay sırasında şüphelilerin işyerini kurşun yağmuruna tuttuktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin gasp ettiği 4 otomobili sahiplerine teslim etti. Şüphelilerin otomobilleri başka suç çetelerine satmayı planladıkları bu nedenle otoparklarda sahte plaka takarak sakladıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında çete liderinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.