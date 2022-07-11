İSTANBUL'DA KALANLAR ŞİLE'DE OTEL VE KAMP ALANLARINA AKIN ETTİ

BAYRAM tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler Şile'nin yolunu tuttu. Bayram tatili için oteller dolarken, işletmeciler rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında bulundu. Şile'deki kamp alanları da yüzde 90 oranında dolarken, orman yangınlarını engellemek için ortak kullanım alanları açıldığı belirtildi.

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı. Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.

REZERVASYONLAR 1 AY ÖNCESİNDEN DOLDU

Otel işletmecisi Kübra Aydemir, 1 ay öncesine kadar oteli fulledik. Bayramda doluyuz. Yaz sezonu burada çok kısa sürüyor. Rezervasyonlar bayram gibi dönemlerde 1 ay öncesinden doluyor. Bunun dışında iyi gidiyoruz. Son dakika kararla çıkıp geldiklerinde, beachlerimizde ağırlayabiliyoruz ancak odalarımız dolu olduğu için yardımcı olamıyoruz dedi.

ÖNCESİNDE REZERVASYON YAPTIRIN

Aydemir, Öncesinde rezervasyon yapmalarını mutlaka öneriyoruz. Onun dışında biz de yardımcı olamadığımız için üzülüyoruz. Sezon artık iyi gidiyor. Plajlarımız belediye tarafından alınan önlemlerle beraber bayağı güçlendirildi. Artık her işletmenin kendine ait plajı varsa eğer 2 tane cankurtaranı olması zorunlu tutuldu. Bu nedenle artık güvenli bir şekilde gelip çok rahat denize girebilirler. Havuzu olan işletmelerde havuz kullanabilirler ifadelerini kullandı. Aydemir, Bizim otelimizde fiyatlar 2 bin liradan başlıyor. Oda kahvaltı, plaj, havuz bunlara dahil. Dışarıdan da ağırlama yapabiliyoruz. Şile, İstanbul'a yakınlık olarak çok güzel bir bölge. Artık günümüzde daha da çok tercih edilmesi çok güzel şeklinde konuştu.

YOĞUNLUK VAR AMA MÜŞTERİLER FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Bir başka otel işletmecisi Adem Çetinkaya, yoğunluğun olduğuna dikkat çekerek, Yoğunluk var ancak fiyatlardan dolayı müşterilerimiz biraz şikayetçi. Şile'de fiyatlar biraz yüksek. Yine de yoğunluk var. Şu anda en uygun oda bin lira. En pahalıları da 3-4 bin lira arasında değişiyor. Bin liralık odalar standart olanlar. Çift kişilik oda, kahvaltı ve havuz dahilinde. Diğerleri süit ve jakuzili olduğu için onların fiyatları biraz daha fark ediyor. Vatandaş da çoğunlukla standardı tercih ediyor diye konuştu.

YER OLSAYDI BİR GECE DAHA KALACAKTIK

Tatil için İsveç'ten Şile'ye gelen Nazmiye Özen, Her sene Türkiye'ye geliyoruz. Kızımla buraya geldik. Yer olsaydı bir gece daha kalmak istiyorduk ifadelerini kullandı. Otele tatile gelen Şeniz Işık da, Biz burayı tesadüfen keşfettik. Deniz derin bir deniz değil. Hafif dalga vardı girdik, büyük dalgalarda daha dikkat etmek lazım dedi.

ŞİLE'DE KAMP ALANLARINDA YOĞUNLUK

Şile'de kamp alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Hem ekonomik hem de doğayla iç içe tatil yapmak isteyen vatandaşlar kamp alanlarının yüzde 90'ını doldurdu. Kamp alanında çadırda kalmanın bedeli 150 lirayken, tesiste bulunan kozalarda kalmak isteyenler için gecelik ücret 750 lira. Alanda bulunan odaların fiyatı ise bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

Kamp alanı işletme müdürü Filiz Yenigün, Pandemiden sonra doğaya bir yönelim başladı. Bayramda da bu süreç devam ediyor. Hem ekonomik tatil yapmak isteyenler hem de doğayla iç içe olmak isteyenler bizleri tercih ediyorlar. Şu anda doluluk oranımız yüzde 90'lara ulaştı dedi.

Yenigün, Misafirlerimiz kendi çadırlarını alıp gelebilirler. Bizim kendi tesis çadırlarımız da mevcut. Fiyatlarımız 100 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar devam ediyor. Kendi çadırlarıyla gelmek isterlerse kişi başı 150 lira fiyatımız var. Kozalarımız var, orada kalmak isterlerse kişi başı 750 lira. Kendi karavanıyla kalmak isterse karavan fiyatlarımız kişi başı 180 lira. Duşu ve banyosu olan otel odalarımız da mevcut bunlar da bin liradan başlayıp, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor diye konuştu.

ORMAN YASAKLARINA KARŞI MİSAFİRLERİMİZ İÇİN BELLİ YERLER AÇTIK

Yenigün, Orman yasakları devam ediyor. Kendi alanlarımızda misafirlerimiz için belli yerler açtık. Mangallarını burada yakıp, pişirip, tekrar kendi masalarında yiyebilirler. Şu an yoğunluğumuz devam ediyor, bu yüzden rezervasyon yapmak isteyen misafirlerimiz acele etsinler. Tesisimizde restoranımız, plajımız ve havuzumuz da mevcut. Misafirlerimiz bunlardan faydalanabilirler ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HAYATI BENİ YORUYOR; EKONOMİK OLUŞU TARTIŞILIR

Kamp için gelen Almila Dokcan, Yarın sabah dönüyorum ama hiç dönmeyi istemiyorum. Orman gerçekten benim evim. Şehir hayatı insanı inanılmaz yoruyor. Birçok insana göre de burası yorucu geliyor ama benim için kamp tam bir ev ortamı. Ekonomik oluyor mu sorgulanır çünkü her kamp sonrası bir otele gitseydik daha fazla para harcamayacaktık diyoruz. Ama her zaman da kampa gidiyoruz. Ben çok ekonomik olduğunu düşünmüyorum. Tabi kişinin konforu ve zevkleri de burada ön planda oluyor dedi.

EKONOMİK VE TEMİZ HAVA TATİLİ

Ailesiyle beraber kamp yapmaya gelen Oktay Kahraman ise, Bayram tatili vesilesiyle çıktık. 2 gün buralardayız. Denize yakınsınız. Kiralık ev fiyatlarına da baktık 2 bin liradan başlıyor. Çok yüksek, oteller de başını alıp gitmiş. Bizim için aile ortamı olması, temiz hava olması ve ekonomik olarak da uygun gelmesi önemli. Ev kiralamaya falan kalksak, bir gecelik masrafıyla bütün malzemelerimizi almış olduk. Bununla burada 4-5 gün kalabiliriz şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel