İstanbul'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı

İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kahvehane silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı saldırı güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, cuma günü saat 03.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Kapalı olan kahvehanenin önüne gelen bir kişi, yanında getirdiği tabanca ile kahvehaneyi kurşunladı. Şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kurşunlar kahvehanenin camlarına ve içeride bulunan televizyona isabet etti. Olay saati kahvehanenin kapalı olması facianın önüne geçti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi sahibi Mehmet Gümüş, kurşunlanma sonrası müşterilerinin korktukları için artık kahvehaneye gelmediklerini belirterek, şüphelinin en kısa sürede yakalanmasını istedi.

"OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"Kahvehane sahibi Mehmet Gümüş, "Gece saat 03.00 gibi evde yatıyordum. Yanımdaki esnaf arkadaş aradı beni, 'Kahvehanen taranmış, gel' dedi. Geldim, polisler de gelmişti. Kahvehane kurşunlanmıştı. Düşmanım yok, kimseyle alıp vereceğim yok. 30-40 bin lira zararım var. Karakola gidip ifademizi verdik, şikayetçiyiz. Bu olayın aydınlatılması istiyoruz. Bugün cumartesi normalde kalabalık oluyordu, burada şuan kimse yok" dedi.