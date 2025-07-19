İstanbul'da Kahvehane Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kahvehanenin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde 8 Temmuz'da motosikletli 2 şüphelinin kahvehaneyi kurşunlamasına ilişkin çalışma yürüttü.

Kimsenin yara almadığı olayla ilgili yaklaşık 100 kilometrelik alanda 500 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlıların Gaziosmanpaşa'dan çaldıkları motosikletle olayı gerçekleştirdiklerini, ardından Eyüpsultan'da başka bir zanlının motosikletiyle kaçtığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda olayı gerçekleştiren A.M. ve O.B ile şüphelileri motosikletiyle kaçıran M.B'yi yakaladı.

Sorgulamada, 3 zanlının toplamda 100'den fazla suç kaydı olduğu anlaşıldı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin, olayı belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.